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زخات من البرد ورعد وبرق في الجومة العكارية

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ذكرت معلومات صحافية أن زخات من حبات البرد الكبيرة ضربت منطقة الجومة في عكار، مترافقة مع رعد وبرق، وتدني بالحرارة إلى 24 درجة تقريبا.

وأعرب ​المزارعون​ في المنطقة عن خوفهم على مواسمهم الزراعية في حال استمرار تساقط زخات البرد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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