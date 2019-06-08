زخات من البرد ورعد وبرق في الجومة العكارية

ذكرت معلومات صحافية أن زخات من حبات البرد الكبيرة ضربت منطقة الجومة في عكار، مترافقة مع رعد وبرق، وتدني بالحرارة إلى 24 درجة تقريبا.
وأعرب المزارعون في المنطقة عن خوفهم على مواسمهم الزراعية في حال استمرار تساقط زخات البرد.
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