بزي: لتحصين الواقع اللبناني الداخلي وسد منافذ التشنجات

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ على "ضرورة تحصين الواقع اللبناني الداخلي، وسد منافذ التشنجات، خدمة لمصلحة لبنان واللبنانيين".

وخلال استقباله في مكتبه في بنت جبيل فاعليات ووفود شعبية، أكد أن ​مجلس النواب​ "بتعليمات من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، سيعكف على دراسة ومناقشة ​الموازنة​ بشكل مكثف في الجلسات القادمة، للتوصل إلى الحلول التي تساهم في استعادة الثقة وبناء الدولة".

ومن زوار بزي اليوم، فاعليات بلدية واجتماعية وطبية وتربوية وأصحاب محطات مياه، ووفود من بلدات: عيتا الشعب، رميش ودبل. وبعد الاستماع إلى مطالبهم، أجرى اتصالات مع المعنيين للمتابعة.