بزي: لتحصين الواقع اللبناني الداخلي وسد منافذ التشنجات

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي على "ضرورة تحصين الواقع اللبناني الداخلي، وسد منافذ التشنجات، خدمة لمصلحة لبنان واللبنانيين".
وخلال استقباله في مكتبه في بنت جبيل فاعليات ووفود شعبية، أكد أن مجلس النواب "بتعليمات من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، سيعكف على دراسة ومناقشة الموازنة بشكل مكثف في الجلسات القادمة، للتوصل إلى الحلول التي تساهم في استعادة الثقة وبناء الدولة".
ومن زوار بزي اليوم، فاعليات بلدية واجتماعية وطبية وتربوية وأصحاب محطات مياه، ووفود من بلدات: عيتا الشعب، رميش ودبل. وبعد الاستماع إلى مطالبهم، أجرى اتصالات مع المعنيين للمتابعة.
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