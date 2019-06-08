صاحب شركة مقبل للمواد الغذائية: مستعد لأكل وعائلتي الأرز قبل دخوله لبنان

أكّد صاحب شركة "مقبل للمواد الغذائية" المستوردة للأرز محمود مقبل أن "الشحنة قدمت من ​الهند​ مباشرة إلى ​لبنان​ ولم تمر ب​الأردن​ لتم رفضه هناك"، مشددًا على أنه "في كل الأحوال مستعد لأن آكل وعائلتي من ​الأرز​ قبل دخوله إلى لبنان ليطمئن المستهلك اللبناني إلى صحة المنتج".

وأوضح مقبل، في حديث تلفزيوني، أن "الأرز وصل ميناء ​طرابلس​ مباشرة من الهند"، مشيرًا إلى أن "المستوعب لا يزال متوقفًا على ​الميناء​ ولم يدخل لبنان بعد".

وكشف أنه "تم رفع عدد الفحوصات التي تتم على البضائع المستوردة من 6 إلى 139 فحصًا"، منوهًا بأن "شحن البضاعة من الهند يستغرق أكثر من شهر ونصف لتصل وهذا الأرز يصل إلى أغلب البدان العربية بالأطنان يوميًا من دون أي شكوى".

وكانت قناة "الجديد" قد كشفت في أحد تقاريرها أن "وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ وقع قرارًا بإدخال 25 طنًا من ​الأرز​ المسرطن إلى ​لبنان​"، مشيرة الى أن "​السلطات الأردنية​ كانت قد رفضت إدخالها في وقت سابق إلى أسواقها".