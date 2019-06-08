الأمطار قطعت طرقات عامة في منطقة الهرمل وتخوف من سيول

ذكرت معلومات صحافية أن أمطارا غزيرة هطلت على الهرمل ومنطقتها، مصحوبة بحبات برد وعواصف رعدية، وأدت إلى ارتفاع منسوب نهر العاصي، وتحول الشوارع إلى أنهار جارفة، وبالتالي قطع الطرق العامة في المنطقة. كما تسبب تساقط البرد بأضرار فادحة في الأشجار المثمرة.
وأعرب أهالي المنطقة عن خشيتهم من سيول خلال الساعات القادمة. فيما وضعت فرق الانقاذ والاسعاف والصليب الأحمر في حالة جهوزية.
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