من الإمارات إلى باكستان.. 400 مليون جرعة "تحمي المستقبل"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty إنجاز رائع للحملة الإماراتية

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الحملة أجريت تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبدعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتابعت "نجحت حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال التي نفذت في جمهورية باكستان ما بين 2014 و2019 في إعطاء 407 ملايين و440 ألفا و930 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال لأكثر من 71 مليون طفل باكستاني الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات".

وقالت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان إن حملة الإمارات للتطعيم تنفذ في إطار مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، مضيفة أنها "دليل على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالنهج والمبادئ الإنسانية لمساعدة الشعوب المحتاجة والفقيرة وتطوير برامج التنمية البشرية، والاهتمام بسلامة صحة الإنسان وفئة الأطفال المحتاجين للرعاية الصحية الوقائية في مختلف دول العالم".

وفي هذا الصدد، ذكر عبدالله خليفة الغفلي، مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، أن الحملة تعمل ميدانيا في 83 منطقة من المناطق الصعبة والعالية الخطورة في باكستان، حيث تضمن النطاق الجغرافي للحملة تغطية عدد 25 منطقة في إقليم خيبر بختونخوا، و13 منطقة في إقليم المناطق القبلية فتح، و33 منطقة في إقليم بلوشستان، و12 منطقة في إقليم السند.

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ولفت إلى أن الجهود الميدانية لتنفيذ حملات التطعيم في مختلف الأقاليم الباكستانية تمت بمشاركة أكثر من 97 ألفا من الأطباء والمراقبين وأعضاء فرق التطعيم، وأكثر من 25 ألفا من أفراد الحماية والأمن وفرق الإدارة والتنسيق.

ونفذت هذه الحملات بالتنسيق والتعاون المشترك مع قيادة الجيش الباكستاني ومنظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الباكستانية ووزارات الصحة في حكومات الأقاليم ومؤسسة بيل ومليندا غيتس، حيث حرصت جميع الجهات المشاركة على تعزيز نجاح جهود الحملة ودعم جهود فرق التطعيم والتأمين وتخطيط وتنظيم عمليات إعطاء اللقاحات للأطفال المستهدفين ومتابعة التنفيذ الميداني لمراحل الحملة.

جدير بالذكر أن الأقاليم والمناطق الباكستانية التي تنفذ فيها حملة الإمارات للتطعيم تصنف في خطط المنظمات الدولية بأنها مناطق ذات أهمية عالية في الجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال، وبخاصة أنها تحتضن أكثر حالات الإصابة المسجلة بالمرض في العالم خلال الأعوام الماضية.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد قدم منذ عام 2011 مبلغ 167,8 مليون دولار أميركي مساهمة منه في دعم الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال مع التركيز بشكل خاص على باكستان وأفغانستان.