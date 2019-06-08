شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. لجنة النقل بالبرلمان تناقش ارتفاع رسوم مرور معدات الآبار بطريق الخارجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عدد من طلبات الإحاطة فى اجتماع لها غدًا، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، وبحضور عدد من المسئولين، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب على فتحي عساسة، بشأن عدم البدء في أعمال صيانة ورصف طريق المنزلة / المطرية بطول 11 كم.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم غلق الدوران الواقع أمام مداخل زاوية سيدي عبدالقادر- حي العامرية أول بمحافظة الإسكندرية، مما يؤدى إلى وقوع الكثير من الحوادث.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق فاروق متولي، بشأن تأخر أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق السويس / الإسماعيلية، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال محمد آدم، بشأن الرسوم المبالغ فيها على مرور المعدات اللازمة لصيانة الآبار من على بوابات طريق "الخارجة / أسيوط" التابعة للشركة الوطنية للطرق.

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