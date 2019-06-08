شكرا لقرائتكم خبر عن باحث حقوقى: مصر ستدحر الإرهاب بسبب قوة وصلابة شعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عماد حجاب الخبير الحقوقى والباحث فى مجال حقوق الإنسان، إن تضحيات الشعب المصرى فى مواجهة الإرهاب تدل على أن مصر ستبقى قوية، وأنها ستدحر الإرهاب مثلما دحرته فى فترة التسعينيات وقضت عليه رغم عنف العمليات الإرهابية الحالية بسيناء، بسبب قوة وصلابة شعبها والجيش والشرطة.

وأضاف حجاب، فى تصريحات له، أن كافة العمليات التى يستشهد فيها رجال الجيش والشرطة تثبت أن الموت والشهادة فى سبيل الدفاع عن مصر عملاً مقدسًا يؤديه أبناء الجيش والشرطة والشعب المصرى حبًا لتراب هذا الوطن ودفاعًا عن أرضه وحماية لسيادته على حدوده وحفاظًا على أرضه بسيناء.

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وأشار إلى أن الأسر المصرية تتلقى أنباء استشهاد أبنائها بإيمان وصبر شديد بأن نصر الله قريب على هذه الجماعات الإرهابية، وأن دماء وأرواح أبنائها لن تذهب هباءً مهما طال الوقت، وأن زملاءهم قادرون على الثأر لهم من الإرهابيين القتلة المأجورين، وأن هذا الوضع مستقر فى وجدان وعقل أسر الشهداء.

وأوضح عماد حجاب، أن قيام قوات إنقاذ القانون بالشرطة بوزارة الداخلية بتتبع مجموعة من الإرهابيين القتلة الذين شاركوا فى هذه العملية الجبانة على كمين العريش وقتل الإرهابيين قبل مضى ساعات قليلة على العملية الإرهابية بكمين العريش، يدل على قوة جهاز الشرطة وقدرته على المواجهة والحسم والثأر بسرعة دفاعًا عن حقوق الشهداء وحق المجتمع فى الأمن والاستقرار.