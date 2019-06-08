شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين التونسيين تنتهى من استعدادتها لاستضافة مؤتمر الاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، من الاستعدادات لاحتضان المؤتمر الـ 30 للاتحاد الدولى للصحفيين، المقرر إجراؤه من 11-14 يونيو الجارى بمشاركة أكثر من 300 صحفى ونقابى من مختلف بلدان العالم.

وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن فعاليات اليوم الافتتاحي لمؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين، موضحه أنه سيتم تنظيم جلسة حوارية حول "مستقبل الصحافة فى الزمن الرقمى " يديرها أنطوني بلانجي الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين وجلسة حوارية حول "الممارسات النقابية الجيدة فى جميع أنحاء العالم " يديرها جريمى دير نائب الامين العام للاتحاد الدولى للصحفيين.

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ونوهت إلى أنه سيتم تنظيم جلسة حوارية حول" الصحافة بعد الثورات العربية " يديرها يونس مجاهد نائب رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين والافتتاح الرسمي للمؤتمر بكلمات كلا من رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ورئيس الاتحاد الافريقي للصحفيين ورئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب ورئيس الجمهورية التونسية.

وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم مسيرة تنطلق من فندق غولدن توليب المشتل فى اتجاه مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تضامنا مع الصحفيين الذين يقتلون فى كل البلدان العالم من أجل مهنتهم.