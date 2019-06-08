شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اجتماعات هامة لـ "مشروعات البرلمان" الأسبوع الجارى.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض ”الخليج 365” تفاصيل 3 اجتماعات تعقدهم لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الأسبوع الجارى، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وبحضور عدد من المسئولين.

ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى :

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1. اجتماع يوم الأحد لاستكمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا لإتاحة قرض ميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص في مصر والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018، بحضور نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

2. اجتماع يوم الإثنين لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا بحد اقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى يبلغ مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019.

3. اجتماع يوم الثلاثاء لمتابعة دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة القاهرة، بحضور سكرتير عام محافظة القاهرة، ومدير أفرع الجهاز، ومديري فرعى الجهاز بمحافظة القاهرة، والنواب أعضاء المحافظة، للوقوف على ما تم إنجازه من إنشاء الـ 13 مجمعاً صناعياً المتبقية تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية على مستوى جميع المحافظات، وكذلك ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة لهيئة التنمية الصناعية المتعلقة بمدى إمكانية توفير حاضنات للأعمال بهذه المجمعات، وما تم اتخاذه من إجراءات لتسعير الأراضي بها وأسلوب طرحها للشباب، بحضور السيد رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسيدة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.