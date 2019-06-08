شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طلبات إحاطة تناقشها لجنة السياحة بالبرلمان الثلاثاء المقبل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أربعة طلبات إحاطة فى اجتماع لها يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة النائب عمرو صدقى. ويستعرض ”الخليج 365” تفاصيل تلك الطلبات على النحو التالى: ويستعرض ”الخليج 365” تفاصيل تلك الطلبات على النحو التالى: 1. طلب الإحاطة المقدم من النائبة شرين فراج، بشأن تركيب بوابات الأشعة على طريق المطار لفحص القادمين للمطار والتى تستخدم الأشعة السينية فى مسح السيارات وخطورة هذا الأمر على صحة المواطنين. Advertisements 2. طلب الإحاطة المقدم من النائبة شرين فراج، بشأن الإجراءات التى اتخذتها وزارة الطيران المدنى لتطوير مطار الأقصر فى ظل عودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية وزيادة أعداد السائحين. 3. طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن عدم وجود مكان انتظار للمودعين فى مطار برج العرب. 4. طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن عدم إنشاء مطار مدنى جديد لمحافظة المنيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 طلبات إحاطة تناقشها لجنة السياحة بالبرلمان الثلاثاء المقبل.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.