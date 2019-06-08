شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة المتطوعين" تبدأ تدريب متطوعى الإسكندرية استعدادا لـ"أمم إفريقيا" (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو 2019، بدأت لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق التدريب العام لشباب محافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات المجاورة والذين يشاركون فى تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى تستضيف مدينة الإسكندرية إحدى مجموعاتها.

وترسيخاً لمفهوم المسئولية المشتركة وفى إطار تضافر الجهود، استضافت مكتبة الإسكندرية فعاليات التدريب العام بمشاركة مجموعة من الأساتذة والخبراء المتخصصين فى مجال مهارات الاتصال، لتدريب الشباب المتطوعين على صقل مهارات الشباب، والتعامل مع المشكلات وآليات حلولها، وتزويدهم بالمعلومات الواجبة عن البطولة.

وتضمن التدريب تعريف الشباب المتطوعين فى تنظيم البطولة بمجموعة الإسكندرية والمواقع الموزعين عليها بشكل مبدئي من فنادق الإقامة والمطار وإستاد الإسكندرية، وتوضيح المهام العامة المطلوبة منهم أثناء فعاليات البطولة.

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ولفتت الدكتورة جهاد عامر إلى حرص أبناء الإسكندرية والمحافظات المجاورة على المشاركة فى المحفل الإفريقي الذى تستضيفه مصر، ورغبتهم فى المشاركة فى الأعمال التنظيمية انطلاقاً من المسئولية التى يشعرون بها، مشيرة أن الشباب يعدون محرك التشغيل للبطولة، وأن التدريب بالإسكندرية اليوم يعد ختاماً ناجحاً لمرحلة التدريب العام التى بدأت بالسويس ثم الإسماعيلية والقاهرة والذى تم إقامته خلال الأيام الماضية.

وكشفت عامر أن الأيام القادمة ستشهد التدريب التخصصي للشباب المتطوعين بالتنسيق مع رؤساء اللجان الفرعية باللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، مؤكدة ثقتها فى قدرة الشباب المصري على تحقيق النجاح للبطولة تأكيدا على دورهم فى بناء المجتمع وتنميته.

وقام الكابتن محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية بزيارة التدريب العام المقام بمكتبة الإسكندرية بحضور عامر حسين رئيس مجموعة الاسكندرية، موجها الشكر والتقدير إلى لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق على الجهد المبذول، كما أثني على دور المدربين المشاركين في التدريب العام تطوعا لتنمية مهارات الشباب المتطوعين، مؤكدا على المسئولية المشتركة بين الشباب واللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية.