شكرا لقرائتكم خبر عن الخلافات تشتد داخل الإخوان.. تعرف على مصير قنوات الجماعة فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مختار نوح، المفكر الإسلامى والقيادى الإخوانى السابق، إن هناك خلافات شديدة داخل كيان جماعة الإخوان الإرهابية فى تركيا والخارج، وخاصة داخل منافذهم الإعلامية باستمرار، بسبب التمويلات التى تأتى لهم من خلال قطر وتركيا .

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وأضاف القيادى الإخوانى السابق فى تصريح له، أن الخلافات تتصاعد بين إخوان الخارج الهاربين، وخاصة فى ظل الانقسامات التى تشهدها حاليا جماعة الإخوان الإرهابية، والتى أدت إلى التضحية بشبابهم من الجماعة من أجل بقاء القيادات كما هم فى مناصبهم .

وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد غلق العديد من الشاشات والمواقع، التابعة للجماعة نتيجة أن القيادات نهبت التمويلات لصالحها.