شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى يفضح رئيس اللجنة الوطنية القطرية: نسوا تجنيد المتطرفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الكاتب السعودى، عبد العزيز الخميس إعلام الدوحة، مشيرا إلى أن قنوات قطر تصرخ بسبب تبعات مقاطعة الرباعى العربى الداعى لمكافحة الإرهاب للنظام القطرى.

وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": هوجة في إعلام الدوحة عن ما يسمونه بالغدر والطعنة في الظهر بسبب المقاطعة، نسوا من الغدار، نسوا من المتأمر، نسوا التسجيلات، نسوا شراء الذمم، نسوا تجنيد المتطرفين، نسوا حقائب تمويل التحريض والفتن، نسوا قذارة إعلامهم الخارجى، نسوا الحملات عبر صحف ومواقع مرتزقة.

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كما شن عبد العزيز الخميس، هجومًا عنيفًا على بن سعيد بن صميخ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قائلا: بن صميخ يطالب العالم بانهاء "الحصار" ويقول إن هذا غير قانوني وأن اغلاق الحدود أمر غير شرعي خلينا نفكر شوي، هل يمكن لاسرائيل أن تفعل مثله وتروح تشتكينا في أروقة المحاكم الدولية تقول انهم لا يريدوننا ولديهم خطاب كراهية، ويحاصروننا، ويرفضوننا، ولا يلمون شملنا ولا يشترون منتجاتنا.