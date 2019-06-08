لماذا تدعم الإخوان المنظمات الحقوقية الدولية؟.. وكيل لجنة حقوق الإنسان يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان تعتمد على المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية بشكل رئيسى، لإعداد تقارير مشبوهة ضد الدولة ومؤسساتها، لافتًا أن هناك علاقات مترابطة بين الإخوان وهذه المنظمات من خلال دعم قطرى موجه وكبير لهذه المنظمات التى تعمل على تشويه صورة مصر بشكل مستمر.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المنظمات الحقوقية تعتمد بشكل كلى على مراكز البحث الإخوانية الموجودة فى لندن وعدة دول أوروبية فى مد هذه المنظمات بإحصائيات وتصريحات مشوه وغير حقيقية عن الواقع المصرى، لافتًا أن هذه المنظمات تمثل قوة للإخوان، ويعتمدون عليها فى تشويه صورة مصر ومؤسساته، ومحاولة التأثير عليها بذلك من خلال هذه التقارير المشبوهة والمدفوعة.
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