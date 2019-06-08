شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى سابق يكشف كيف تدعم الجماعة الإرهابية المنظمات الحقوقية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق والخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن الإخوان الإرهابية تقدم دعما كبيرا للمنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها منظمة هيومان رايتس ووتش، من خلال جعل هذه المنظمات تعتمد على المصادر الإخوانية على أنها مصادر وثيقة للمعلومات، بالإضافة إلى مدهم بمعلومات خاطئة ومشبوهة لاستخدام هذه التقارير التى تعدها هذه المنظمات ضد مصر خارجيًا.



وأضاف الإخوانى السابق، فى تصريح لـ"الخليج 365"ن أن هناك مراكز بحثية تابعة للإخوان فى عدة دول أوروبية تقدم هذه المعلومات للمنظمات الدولية الحقوقية، بالإضافة إلى استغلال قضايا التى تمس الرأى العام المصرى، ويتم ذلك بدعم كبير من التنظيم الدولى للإخوان الذى تربطه علاقات قوية بالمنظمات وعلى رأسهم منظمة هيومان رايتس ووتش.



وتابع إبراهيم ربيع، أن كل هذه التقارير مشبوهة وليست دقيقة، وهذه المنظمات تعمل على سياق واحد وهو ما يرضى الجماعة الإرهابية والدول الداعمة لهم وعلى رأسها قطر وتركيا.