شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق إنسان النواب" تواصل زيارتها البرلمانية للأقسام الشرطية عقب العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستواصل زيارتها الميدانية إلي السجون والأقسام الشرطية ودور الرعاية فى أعقاب العيد، وذلك استكمالاً للزيارات التى قامت بها على مدار دور الإنعقاد الحالى، للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.

وأضاف الوردانى، أن اللجنة حريصة كل الحرص علي تفقد السجون والأقسام الشرطية بالإضافة إلى دور الرعاية بشكل دورى وفى مختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أنه من واقع زيارتها فأن المسجونين أو المحتجزين أكدوا حسن معاملتهم ولم يشكو أحد من سوء المعاملة أو تعرضهم لانتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.

وتابع الوردانى، أن شهادات المحتجزين والمسجونين أقوي دليل على كذب إدعاءات المنظمات المشوبهة التى تدعى فى تقاريرها ما ليس له من حقيقة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن اللجنة ستعد تقريراً مجمعاً حول زيارتها والشهادات التى رصدتها وسيتم ترجمته إلى اللغات الأجنبية.