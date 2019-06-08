شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بإنشاء فصل للإعاقات الذهنية بمركز مغاغة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن إنشاء فصل للإعاقات الذهنية بمركز مغاغة بمحافظة المنيا.

وقال "غيته"، إنه رغم وجود أعداد كثيرة من الطلاب المصابين بالإعاقة الذهنية في محافظة المنيا، لا يوجد أي فصول مخصصة لهم أو مدرسين قادرين على التعامل مع حالتهم.

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ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كانت قد وعدت قبل ذلك بإنشاء فصول للطلاب الذين يعانون من أكثر من إعاقة ذهنية، إلا أن ذلك لم يتم بشكل يكفي لعدد الطلبة، وخاصة في مركز مغاغة بالمنيا الذي يخلو من وجود فصل واحد لطلبة الإعاقة الذهنية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن فئة ذوى الاحتياجات الخاصة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصرى بشكل عام، وهؤلاء الطلاب لديهم قدرات خاصة، يجب أن يتم استثمارها واستغلالها بالشكل الإيجابى المُنتج، بحيث يستطيع الطالب الاعتماد على نفسه ويساعد فى دفع عجلة التطوير فى بيئته، وهو ما لن يتم إلا بتخصيص فصول تعليم لهم وتوفير مدرسين قادرين على التعامل معهم.

وطالب وزارة التربية والتعليم أن تعمل على تخصيص فصل أو أكثر بإحدى مدارس مركز مغاغة، لاستقبال طلاب الإعاقة الذهنية مع بداية العام الجديد، وتدريب معلمين قادرين على التعامل معهم.