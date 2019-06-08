شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يناقش غدا أول قوانين مكملة للتعديلات الدستورية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال جلسته غدا الأحد، 8 مشروعات قوانين ويأخذ الرأى النهائى على مشروعى قانونين كان قد وافق عليهما فى المجموع فى جلساته السابقة.

وتشمل هذه التشريعات مجموعة من القوانين المكملة للدستور بعد التعديلات الأخيرة، وتمثل أول ترجمة فعلية للتعديلات التى وافق عليها الشعب فى 20 أبريل الماضى باستفتاء شعبى بمشاركة 27 مليون و193 ألف و590 ناخبا بنسبة 44.33%، ووافق 23 مليون و416 ألف و741 صوتًا بنسبة 88.83%.

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ونرصد هذه القوانين:

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.