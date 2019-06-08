شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور لشباب المحامين: الأمانة والشرف أساس العمل برسالة المحاماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه سامح عاشور، نقيب المحامين، رسالة لشباب المهنة، أكد خلالها أن المحاماة رسالة للدفاع عن كافة القيم النبيلة فى المجتمع.

وطالب "عاشور"، شباب المحامين خلال جلسة حلف اليمين القانونية الشهرية، التى انعقدت اليوم السبت، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، بتنمية ثقافاتهم القانونية من خلال الدراسات العليا، أو القراءة والإطلاع على فروع القانون المختلفة، موضحا أن ما درس فى كلية الحقوق غير كاف ليجعل المحامى ناجحا.

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وأشار نقيب المحامين إلى أن الثقافة العامة هي مفتاح التفوق، والتميز إلى جانب المهارة العلمية للمحامى، مضيفا: "الجانب الأخلاقى قائم على عنصرين تواجدا فى قسم المحاماة، وهما الأمانة والشرف، وتلك قيم كلية لا تقبل التجزئة، فالشرف فى الخصومة أحد خصائص المحاماة، والمحامى لا يزيف الحقائق لاستلاب حقوق الناس لصالح موكليه، ونحن لانقبل بمثل هؤلاء بين صفوف المحامين".

وشدد "عاشور"، على أهمية مظهر المحامى، والتزامه بالبدلة الكاملة خلال العمل، سواء في المحكمة، أو النيابة العامة، أو أقسام الشرطة، وغيرها من الأماكن التى يتواجد بها المحامي لأداء رسالته، إضافة لالتزام المحامية بالحد الأدنى من الاحتشام المتعارف عليه في المجتمع المصري، والذي يحميها من أي عدوان بصري أو ذهني، معربا عن أمنياته لهم بالنجاح والتوفيق.