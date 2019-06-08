شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد بدراوى: مؤشرات الاقتصاد المصرى تؤكد تحسنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الاقتصادية، أن ما قام بنشره يحيى حامد وزير الاستثمار فى عهد الإخوان عن الاقتصاد المصرى بـ"فورين بولسى" ما هى إلا تصريحات سياسية وليست اقتصادية وحجم المعلومات التى استند إليها قليلة للغاية ولا يترتب عليها نتائج سلبية فى الوقت الحالى.

ولفت إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصرى على مستوى الاقتصاد الكلى تحسن، فقد حدث تحسن فى عجز الموازنة والذى انخفض من 11% إلى 8% فقط من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن الاحتياطى الأجنبى تحسن من 16 مليار دولار فى 2016 إلى 44,5 مليار دولار، بجانب ميزان المدفوعات والمقصود به الفارق بين الصادرات والوارادت وشهد فائض تصل قيمته لأكثر من 10 مليار وأيضا استقرار العملة الأجنبية.

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وأوضح أن الروافد الأساسية للاقتصاد تؤكد ذلك بقوة والتى تتمثل فى تدفق النقد الأجنبى، والذى يعتمد على 5 محاور وهى السياحى والذى اقترب من الـ10 مليارات بعدما كان يصل لـ5 مليارات فقط، بينما وصل الدخل من قناة السويس لـ 5,6 مليار والمستهدف تجاوز 6 مليار فى العام الجديد، فيما ارتفعت تحويلات المصريين فى الخارج لـ 26 مليارا بعدما كانت أقل منت 20 مليارا، كما أننا تجاوزنا فى بند الصادرات الـ25 مليار بعد ما كنا أقل من 20 مليار والاستثمارات الأجنبية أصبحت 7,8 مليار دولار، ويصل المجموع الإجمالى فى هذه الروافد ليقترب من 75 مليار دولار.

وشدد أن مواردنا الدولارية أصبحت أكثر من احتياجاتنا من استيرادنا من السلع والخدمات بالخارج، وهو ما جعل هذا الفائض أدى إلى انخفاض سعر الدولار، مشيرا إلى أن محاربة زيادة معدلات الفقر تأتى ضمن خطة وسياسات الدولة الحالية والذى تعمل عليه خلال العامين القادمين خصوصا مع تطبيق التأمين الصحى الشامل وبرنامج التعليم.

وقال "بدراوى" إن الدولة لن تتخلى عن سداد التزاماتها وأقساطها، قائلا "فى عز أزمتنا الدولارية لن نتنازل عن سداد الدين كل عام".