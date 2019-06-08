شكرا لقرائتكم خبر عن 10 طلبات إحاطة تناقشها "نقل البرلمان" الأسبوع الجارى.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض ”الخليج 365” تفاصيل 10 طلبات إحاطة تناقشها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى ثلاثة اجتماعات لها الأسبوع الجارى، برئاسة النائب هشام عبد الواحد.

ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى:

1. طلب الإحاطة المقدم من النائب على فتحى عساسة، بشأن عدم البدء فى أعمال صيانة ورصف طريق المنزلة / المطرية بطول 11 كم.

2. طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم غلق الدوران الواقع أمام مداخل زاوية سيدى عبدالقادر- حى العامرية أول بمحافظة الإسكندرية، مما يؤدى إلى وقوع الكثير من الحوادث.

3. طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق فاروق متولى، بشأن تأخر أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق السويس / الإسماعيلية.

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4. طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال محمد آدم، بشأن الرسوم المبالغ فيها على مرور المعدات اللازمة لصيانة الآبار من على بوابات طريق الخارجة / أسيوط التابعة للشركة الوطنية للطرق.

5. طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى سيارات عند الكيلو متر 107 على طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، لربط سبعة عُشر قرية شرق الطريق الصحراوى بمركز وادى النطرون.

6. طلب الإحاطة المقدم السيد النائب مصطفى أبو زيد، بشأن سوء حالة طريق زفتى وحتى قرية حنون بمحافظة الغربية.

7. طلب الإحاطة المقدم السيد النائب مصطفى أبو زيد، بشأن توقف العمل بطريق زفتى/ طنطا المزدوج، منذ عام 2011.

8. طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن توقف العمل بطريق زفتي / طنطا منذ عام 2011، وضرورة الإسراع فى إدراج هذا الموضوع ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكبارى.

9. طلب الإحاطة المقدم من النائب على فتحي عساسة، بشأن إغلاق محطة سكك حديد العصافرة بمحافظة الدقهلية بسبب انهيار جزء من رصيف المحطة.

10. طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، بشأن وجود العديد من الملاحظات على مرفق السكك الحديدية.