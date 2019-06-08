تحرير 25 مخالفة في حملات لإزالة الإشغالات بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات – الخليج 365:

شن جهاز النظافة وإدارة تحسين البيئة في مدينة مرسى مطروح، حملات مكثفة لإزالة إشغالات الطريق، ورفع القمامة، وذلك على فترتين صباحية ومسائية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 25 محضر إشغال طريق، ورفع الإشغالات من كورنيش المدينة، وشارع الإسكندرية والشوارع الجانبية، وسوق ليبيا، بمشاركة وإشراف نائب رئيس المدينة، ورجال إدارة تحسين البيئة، بمجلس المدينة وشرطة المرافق.

وأكد المهندس أحمد الإسكندراني، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أن الجهاز يواصل حملاته لرفع الإشغالات من على كورنيش المدينة وشارع الإسكندرية، والشوارع الجانبية، لتسهيل حركة المرور للسيارات، ورفع إشغالات الباعة الجائلين من على الأرصفة.