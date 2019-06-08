كوريا الجنوبية تشكر أوروبا لدعمها في أزمة غرق قارب المجر

أعربت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، اليوم السبت، عن امتنانها لحكومات دول وسط أوروبا لمساعدتهم في عملية البحث عن الكوريين الجنوبيين المفقودين إثر غرق قاربهم في المجر.
وقالت كانج، وفقا لما أوردته وكالة أنباء"يونهاب" الكورية الجنوبية، "نعرب عن امتناننا البالغ للتعاون الذي قدمته السلطات المجرية خلال عملية البحث وكذلك في التحقيقات، كما نشكر الدول الأوروبية على تقديم الدعم
وتستمر عمليات البحث في العاصمة المجرية بودابست للعثور على المفقودين بعد غرق قارب يضم 33 سائحا من كوريا الجنوبية بالإضافة إلى مواطنين مجريين إثر اصطدامه بسفينة في نهر الدانوب يوم 29 مايو، وقد بلغ عدد الوفيات من كوريا الجنوبية 18 غريقا.
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