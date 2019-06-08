الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في محافظة حجة

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، مناطق جديدة في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) بأن قوات الجيش مسنودة بقوات التحالف العربي لدعم الشرعية نفذت عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تحرير عدد من المناطق الواقعة بين مديريتي حرض وميدي.

وحررت قوات الجيش قرى والقص،

وجبران، وبني عويد، والحجاورة، والمطارية، والكدمة، والعمرية، وذهب حجر، والمشايبة، وبني فراص.كما حررت مزارع النسيم التي تبلغ مساحتها نحو 10 كم ، وتتخذها المليشيا ثكنة لعناصرها، بالإضافة إلى مزارع الخضراء، والحاشدي، والمرواني، والخميسي، وبني عاتي.كما سيطرت على الخط الاسفلتيالرابط بين ميدي وحرض، وقطعت خطوط تعزيزات مليشيا الحوثي الانقلابية شمالي المحافظة.ومن جانبها قصفت مقاتلات التحالف، مواقع وتعزيزات مليشيا الحوثي الانقلابية، في المنطقة ذاتها.ونزعت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني، كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا الانقلابية في المنطقة.وأسفرت العملية، التي لا تزال مستمرة، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.