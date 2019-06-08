رئيس وزراء الهند يصل إلى المالديف

وصل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم السبت، إلى المالديف في أول زيارة رسمية يجريها عقب فوزه في الانتخابات العامة الشهر الماضي وحصوله على فترة ثانية في منصبه.

وقال مودي - في تدوينة

كتبها على موقع تويتر حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن زيارته إلى المالديف تشير إلى الأهمية التي توليها الهندللعلاقات القوية مع جمهورية المالديف والرغبة في تعزيزها.



وأضافت الشبكة أنه من المقرر أن يلتقي مودي رئيس المالديف إبراهيم محمد صلح، مساء اليوم، بعدها سيقوم بإلقاء كلمة أمام النواب في البرلمان.

يذكر أن مودي يعد أول رئيس وزراء هندي يزور المالديف منذ 8 سنوات.