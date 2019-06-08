17 مليار دولار إيرادات إيرانية ضائعة بعد الحظر الأميركي على البتروكيماويات

كشفت تقارير دولية أن خطوة حظر وزارة الخزانة الأميركية، 39 شركة بتروكيماويات إيرانية ستزيد من الخناق على العصب الرئيسي للاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط ومشتقاته، كما أن توقيت هذا الحظر مهم وحساس، بعد الحشد العسكري الأميركي في المنطقة. ووفقا لخبراء في الشأن الإيراني، فإن إيرادات النظام الإيراني من مشتقات البتروكيماويات قدرت في العام الماضي بنحو 17 مليار دولار، الأمر الذي سيزيد من اختناق الاقتصاد وزيادة الغضب الشعبي ضد النظام. ويستمد النظام المتمثل في مركزية المرشد الأعلى والحرس الثوري الإرهابي وفيلق القدس التابعين له، تمويلاته من هذه المصادر، حيث إن إنفاق الأموال على الميليشيات المتمردة في المنطقة تأتي من هذه المصادر، إلا أن فرض العقوبات يمكن أن يوسع الدائرة على الكيانات والمنظمات والدول التي تصر على التعامل معه.

طرق الصرف

حسب الخبراء، فإن معدل صادرات المنتجات البتروكيماوية تمثل 32 % من مجموع الصادرات غير النفطية في العام الماضي، فيما يعد العراق المعبر الأهم لهذه المنتجات إلى بقية الدول. وتشير التقارير إلى أن وثائق نقل المركبات التي تحمل هذه المنتجات كانت إما لتركيا أو لبلدان أخرى حتى يتمكن المصدرون من الادعاء بأن الصادرات للعراق كانت بالريال، قبل تحويل القسم الصغير من الأرباح بالريال إلى إيران، وقسم العملة الصعبة يتم وضعه خارج البلاد لإنفاقه على العمليات الإرهابية.

أهم الشركات

حسب التقارير، فإن شركة «خليج فارس» للصناعات البتروكيماوية، تعد أكبر مجموعة للبتروكيماويات في إيران، والأكثر ربحية في البلاد. وتعمل هذه الشركة على تمويل المقر المعروف بـ «خاتم الأنبياء» وهو بمثابة أكبر مؤسسة اقتصادية لقوات الحرس الثوري، وتشمل أكثر من 15 شركة بتروكيماوية. ووفقا لقانون الملالي، فإن هذه المؤسسة لا تخضع للضرائب أو للمحاسبة الاقتصادية.

* الشركات البتروكيماوية المرتبطة بهيئة تنفيذ أوامر الإمام:

- تأسست بأمر من الخميني في 1989.

- مؤسسة مالية تحت رقابة مباشرة من الولي الفقيه.

- أبناء خامنئي يملكون دورا هاما في إدارتها.

* شركات صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في هذه الهيئة:

-مجموعة تدبير لتنمية الطاقة المساهمة في الشركات التالية:

-شركة برسيا لتنمية صناعة النفط والغاز 100%

- شركة نفط بارس (قطاع عام) 75%

-شركة بهمن غنو (قطاع خاص) 80 %

- شركة قائد بصير للمنتجات البتروكيماوية (قطاع عام) 80 %

- شركة التنقيب الشمالي (قطاع عام) 10%

- شركة تدبير لتطوير التنقيب (قطاع خاص) 100%

- الشركة الهندسية ري للطاقة (قطاع خاص) 100%

- شركة ابادان لإنتاج القوة الكهربائية (قطاع عام) 75%

- الشركة الكيميائية مدراء الكيمياء (قطاع خاص) 100%

- شركة بارسيان تدبير للتكرير (قطاع خاص) 80%

- شركة بارس التجارية (قطاع خاص)

* الشركات البتروكيماوية والنفطية لمجموعة بارسيان لتنمية النفط والغاز:

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- شركة مارون البتروكيماوية

- شركة تبريز لتكرير النفط

- شركة شيراز لتكرير النفط

- شركة برديس البتروكيماوية (أكبر منتج لسماد اليوريا في الشرق الأوسط)

- شركة زاغروس البتروكيماوية (أكبر منتج للميثانول في العالم)

-شركة كرمنشاه البتروكيماوية

- شركة شيراز البتروكيماوية

- شركة تبريز البتروكيماوية

- شركة خراسان البتروكيماوية

- شركة كيان البتروكيماوية

- شركة بارس البتروكيماوية

- الشركة البتروكيماوية التجارية الدولية

* شركة غدير الاستثمارية:

-تأسست عام 1991

- تابعة للحرس الثوري

- شاركت مع عدة شركات في دول حول العالم.

* الشركة البتروكيماوية التجارية PCC:

- تمتلك وكالة حصرية في بيع أغلب المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

- تقع تحت سيطرة عصابة متحالفة مع خامنئي.

* شركة إيران الاستثمارية:

- مساهم أساسي في الشركة البتروكيماوية التجارية بحيث تمتلك فيها 52% من الأسهم

- تمتلك شركات كثيرة في الصناعات البتروكيماوية