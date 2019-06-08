ترامب: تم الاتفاق مع المكسيك لكبح تدفق المهاجرين

ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن المكسيك سوف "تحاول جاهدة للغاية" خفض عدد المهاجرين، بينما أعلن أن الجارة الجنوبية سوف تبدأ زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية.

وأعلن ترامب، أمس الجمعة، أنه لن يفرض رسوماً جمركية بنسبة 5 في المئة على كل السلع الواردة من المكسيك، وهو ما كان قد هدد به، قائلاً إنه تم التوصل لاتفاق بشأن كبح تدفق المهاجرين من أميركا الوسطى.

وقال ترامب في تغريدة: "المكسيك سوف تحاول جاهدة للغاية وإذا فعلت ذلك، فسوف يكون هناك اتفاق ناجح للولايات المتحدة والمكسيك".

وأعلن في وقت لاحق: "وافقت المكسيك على البدء الفوري في شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية من مزارعينا الوطنيين الرائعين".

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وتعتبر المكسيك أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وفي الربع الأول من العام الجاري، احتلت المكسيك المرتبة الأولى، متفوقة بذلك على كلّ من الصين وكندا، ولايزال من غير الواضح ما هي البضائع الأخرى التي سوف تشتريها المكسيك من الولايات المتحدة.

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وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 5 في المئة على جميع الواردات المكسيكية اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، مؤكداً أن هذه الرسوم ستتصاعد تدريجياً لتصل إلى 25% في وقت لاحق من العام الجاري ما لم تذعن المكسيك للمطالب الأميركية بأن تمنع مهاجري أميركا الوسطى غير الشرعيين من عبور الحدود إلى الولايات المتحدة.

وفي إطار اتفاق الهجرة، سيعاد طالبي اللجوء إلى المكسيك بانتظار جلسات استماعهم في المحاكم الأميركية. وتعهدت المكسيك بتكثيف الإجراءات الأمنية في حدودها الجنوبية.