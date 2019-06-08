كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأممي إلى ليبيا يجدد مطالبته بزيادة الدعم للنازحين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم السبت، مركزين لاستقبال النازحين والمهاجرين من مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس، مجدداً مطالبته بهدنة إنسانية عاجلة وزيادة الدعم المقدم إلى النازحين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر صفحتها على موقع فيس بوك، إن جولة سلامة التفقدية تأتي "في إطار تفقده عمل وكالات الأمم المتحدة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين في طرابلس".

وذكرت البعثة أن سلامة جدد خلال زيارته مطالبته "بهدنة إنسانية عاجلة وبزيادة الدعم المقدم إلى النازحين، كما أثنى على جهود بلدية حي الأندلس وخلية الأزمة والحركة العامة للكشافة والمرشدات في دعم إخوانهم في المحنة".