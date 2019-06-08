كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب: ليس لدينا أي تفاصيل عن "صفقة القرن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن بلاده ليست على معرفة بتفاصيل خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط أو ما بات يعرف إعلاميا بـ "صفقة القرن".

وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان في الرباط اليوم السبت، "المغرب ليس لديه معرفة بتفاصيل خطة السلام الأمريكية، ولا دراية له بهذه المبادرة.

وأضاف بوريطة، ردا على سؤال حول زيارة مستشار البيت الأبيض غاريد كوشنر للمغرب الأسبوع الماضي، "زيارة كوشنر كانت مناسبة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم الحديث حول مختلف ما يحدث في شمال أفريقيا، ولكن لم يتحدث حول خطة السلام في الشرق الأوسط".

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من جانبه، قال الوزير لودريان "لست مطلعا على خطة السلام الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط، نحن ننتظر الإفصاح عن هذه الخطة التي يتحدثون عنها".

وكان مستشار الرئيس الأمريكي وصهره غاريد كوشنر قام، نهاية الشهر الماضي، بجولة في المنطقة شملت المغرب والأردن وإسرائيل.

ومن المرتقب أن تكشف الولايات المتحدة في 25 و26 يونيو القادم خلال مؤتمر المنامة عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي لم يُكشف عن شقها السياسي بعد. وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها لن تشارك في هذا المؤتمر.

وكانت وسائل إعلام عالمية تحدثت، في وقت سابق، عن عزم الولايات المتحدة طرح رؤيتها للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، بعد شهر رمضان المبارك، والذي ينتهي في أوائل الشهر المقبل.