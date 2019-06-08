كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلغاريا: اعتقال مراهق موالٍ لداعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال نائب المدعي العام ايفان جيشيف في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلغارية إن "المعتقل بدأ في صنع عبوة ناسفة قد تعد قوية إلى حد ما، وأضاف إليها مسامير لزيادة تأثيرها التدميري".
ومن أجل صنع العبوة الناسفة، تلقى المشتبه به تعليمات من تنظيم داعش عبر تطبيق "تليغرام" للرسائل.
ويرى المحققون أن الشاب اعتنق الفكر المتطرف عقب زيارة مواقع متشددة على الانترنت في الأشهر الأخيرة، وتدرب بعد ذلك على أيدي عنصر من تنظيم داعش عرض عليه شرائط مصورة لهجمات انتحارية لتجهيزه لهذا النوع من العمليات.
وأطلق سراح المشتبه لكونه قاصراً، لكنه يخضع للرقابة في منزل والده كما يخضع لعلاج فريق من المتخصصين النفسيين الذي سيبحثون دوافع تشدده.