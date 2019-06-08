كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تؤكد ضرورة المشاركة بمهمة مكافحة داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الضرورة الحتمية لمشاركة قوات بلاده في مهمة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال ماس، اليوم السبت، خلال زيارته للعاصمة العراقية بغداد: "على أية حال فإن المهمة حتمية حالياً للحيلولة دون بناء داعش لهياكل جديدة في الخفاء يكون من خلالها قادراً على النشاط مجدداً... نريد ويتعين علينا منع ذلك".

وفي إطار آخر، أعرب ماس، عن أمله في أن يواصل العراق إسهامه في التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي أعقاب محادثاته السياسية التي أجراها في العاصمة العراقية بغداد، أثنى الوزير الألماني اليوم السبت على ما وصفه بالتصرف "المتعقل جداً" للحكومة العراقية في الصراع وتعهد باستمرار دعم بلاده للعراق في إعادة البناء ونشر الاستقرار.

وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي "لا ينبغي علينا أن نتخلى عن العراق الآن".

والتقى ماس في بغداد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والرئيس العراقي برهم صالح.

Advertisements

وصرح ماس في أعقاب ذلك بأن القلق في العراق كبير للغاية حيال إمكانية توريط العراق في التوترات الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران.

كانت وتيرة الصراع بين الدولتين قد تصاعدت بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية.

وبدأ ماس أمس الجمعة جولة في منطقة الشرق الأوسط تستمر أربعة أيام، استهلها بزيارة الأردن وتفقد قوات بلاده في قاعدة الأزرق الجوية.

وهبطت طائرة ماس مساء أمس بقاعدة الأزرق، التي تتمركز فيها قوات من الجيش الألماني "بوندسفير" وطائرات استطلاع "تورنيدو" وطائرة تزويد بالوقود ضمن القوات الدولية التي تخوض حرباً على تنظيم داعش الإرهابي.