كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تؤكد ضرورة المشاركة بمهمة مكافحة داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي إطار آخر، أعرب ماس، عن أمله في أن يواصل العراق إسهامه في التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي أعقاب محادثاته السياسية التي أجراها في العاصمة العراقية بغداد، أثنى الوزير الألماني اليوم السبت على ما وصفه بالتصرف "المتعقل جداً" للحكومة العراقية في الصراع وتعهد باستمرار دعم بلاده للعراق في إعادة البناء ونشر الاستقرار.
وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي "لا ينبغي علينا أن نتخلى عن العراق الآن".
والتقى ماس في بغداد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والرئيس العراقي برهم صالح.
وصرح ماس في أعقاب ذلك بأن القلق في العراق كبير للغاية حيال إمكانية توريط العراق في التوترات الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران.
كانت وتيرة الصراع بين الدولتين قد تصاعدت بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية.
وبدأ ماس أمس الجمعة جولة في منطقة الشرق الأوسط تستمر أربعة أيام، استهلها بزيارة الأردن وتفقد قوات بلاده في قاعدة الأزرق الجوية.
وهبطت طائرة ماس مساء أمس بقاعدة الأزرق، التي تتمركز فيها قوات من الجيش الألماني "بوندسفير" وطائرات استطلاع "تورنيدو" وطائرة تزويد بالوقود ضمن القوات الدولية التي تخوض حرباً على تنظيم داعش الإرهابي.