كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتلال يعتقل فتاة بزعم نيتها تنفيذ عملية شمال القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فتاة على حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة، بزعم حيازتها سكيناً لتنفيذ عملية طعن.

وأكد مصادر محلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال أوقفت فتاة من مدينة جنين، على حاجز قلنديا العسكري، واعتقلتها بدعوى نيتها تنفيذ عملية طعن.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 5 فلسطينيين آخرين بينهم فتاة من منازلهم بحي جبل المكبر جنوب شرق القدس.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع المدارس في جبل المكبر، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط المطاط والقنابل الصوتية، ما أدى إلى حدوث مواجهات مع الفلسطينيين.