فضيحة…ضبط برلماني من البيجيدي وبحوزته 3 هواتف نقالة في الامتحان الجهوي للباك- التفاصيل

ضبطت هيئة مراقبة امتحانات السنة الأولى الباكالرويا، صباح اليوم السبت، بإحدى مراكز الإمتحان بالرباط، أحد أعضاء الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية وبحوزته 3 هواتف نقالة، الأمر الذي يتعارض مع القوانين المنظمة للإمتحانات الإشهادية.

وأكدت مصادر بوزارة التربية الوطنية ل”اليوم24″ أن النائب البرلماني الذي يمثل حزب العدالة والتنمية، عن قرية بامحمد بتاونات، كان يجتاز الإمتحان الجهوي بإحدى المؤسسات التعليمية بالرباط، ضمن فئة الأحرار.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن لجنة المراقبة ضبت البرلماني المذكور، حيث منعته من إكمال الإمتحان، مع تحرير محضر في الموضوع، فيما ينتظر أن تحسم الأكاديمية الجهوية في توقيع العقوبة على البرلماني، إسوة بكل من يقع في المخالفة المذكورة.

المصدر نفى أن يكون البرلماني المذكور قد ضبط وهو يغش في الإمتحان، لكنه أكد أن مجرد اصطحاب الهواتف النقالة داخل المؤسسة أمر يعاقب عليه القانون، الذي صوت عليه البرلماني نفسه، والذي يتضمن عقوبات تصل إلى السجن النافذ.