مديرية الأمن تكشف روايتها لأحداث السمارة ..عنف ومخدرات وعصيان -فيديو

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن فرقة الشرطة القضائية بمدينة السمارة، قد تمكنت زوال أمس الجمعة 7 يونيو الجاري، من توقيف شخص مبحوث عنه بموجب ثمان مذكرات بحث وطنية من أجل قضايا المخدرات والعصيان والتخريب العمدي، وذلك بعدما تعمد الاصطدام بواسطة سيارة للدفع الرباعي مع مركبة للشرطة، متسببا في إصابة شرطيين بجروح، فضلا عن تعريض عنصر من الفيلق الخفيف للأمن للضرب والجرح بواسطة قضيب حديدي.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا فيديو للأحداث المذكورة، حيث ادعت بعض الجهات الإنفصالية، أن الأمر يتعلق باعتداء الأمن على مواطنين.

وحسب مديرية الأمن فقد كان المشتبه فيه، رفقة مساهمين ومشاركين آخرين، قد استغلوا الإفراج عن شخص مدان من أجل جرائم سابقة تتعلق بالمس بالنظام العام والتعييب العمدي والتجمهر المسلح، وذلك بعد انتهاء العقوبة السالبة للحرية المحكوم عليه بها، حيث قاموا بافتعال أعمال شغب وتعريض عناصر الأمن للعنف بواسطة قضيب حديدي، ومحاولة دهسهم بسيارة رباعية الدفع، وهي الأحداث التي وثقتها مقاطع مصورة منشورة على شبكة الأنترنت.

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وأضافت بأن الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف عناصر الشرطة القضائية في إطار هذه القضية قد أسفرت عن توقيف ثلاثة مشاركين آخرين ممن ظهروا في تلك المقاطع المصورة، وهم بصدد الاعتداء على عناصر الأمن أثناء مزاولتهم لمهامهم وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الماسة بالنظام العام، والتي تسببت في تعريض عدة أمنيين لإصابات جسدية متفاوتة الخطورة.