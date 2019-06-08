معتقل حراك الريف يعود لسجن فاس بعد 3 أيام من استفادته من العفو الملكي

بعد أن استفاد من العفو الملكي قبل ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر، رفقة عدد من معتقلي حراك الحسيمة وجرادة، التحق جمال بنعيسى، اليوم السبت، بسجن راس الما بمدينة فاس لإجتياز اختبارات البكالوريا.

وحسب شقيقه حكيم بنعيسى، في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، فإن جمال توجه إلى السجن المحلي بفاس “راس الما” لاجتياز امتحانات نيل شهادة البكالوريا، متمنيا له التوفيق والعودة بالسلامة.

وكان جمال بنعيسى معتقل حراك الريف رفقة شقيقيه ابراهيم وحكيم، يقضي عقوبة حبسية لسنتين نافذتين، بسجن الحسيمة، إثر متابعته بتهم تتعلق بالتحريض على التجمهر والعصيان، قبل أن يستفيذ من العفو الملكي في نهاية شهر رمضان.

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