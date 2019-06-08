بشرى لأنصار الرجاء.. إدارة النادي تقنع نجم الفريق بالبقاء والعدول عن الاحتراف

نجح المكتب المسير لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، في إقناع عميد الفريق، بدر بانون، بالبقاء في الفريق الموسم المقبل، وذلك بعد أن عبر عن رغبته في الرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وخوض أول تجربة احترافية.

وحسب مصادر مقربة من الفريق الأخضر، فإن المفاوضات التي فتحها النادي مع اللاعب، منذ عدة أيام أثمرت إقناع بانون بالبقاء، والعدول عن قرار الرحيل، وذلك بتحسين شروط عقده المادية.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق، كان له دور كبير في إقناع بانون بالبقاء، بعد أن أكد له على ضرورة بقاءه من أجل المنافسة على جميع الواجهات، الموسم المقبل.

ويعتبر بانون، من بين أبرز اللاعبين في الرجاء البيضاوي والبطولة الاحترافية في الفترة الأخيرة، ولعب دورا كبيرا بأدواره الدفاعية، وأهدافه الحاسمة، في تحقيق الرجاء للقبين إفريقيين، واحتلال المركز الثاني في البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وسينافس الرجاء، العام المقبل، على 4 واجهات، هي البطولة الاحترافية، كأس العرش، عصبة الأبطال الإفريقية، ثم البطولة العربية للأندية، التي ستحمل إسم الملك محمد السادس، لذلك فإن الرجاء في حاجة لكل عناصره المهمة.