القدس - بواسطة محمد عز العرب - قًتِل رجل، وأُصيبت سيدة، مساء اليوم السبت، في جريمة إطلاق نار في الرملة.
وعُلِم أن مُصابين؛ سيّدة ورجل، قد وصلا إلى مشفى "أساف هروفيه"، بقوّاهما الذاتيّة بعد أن أُطلِق النار عليهما، ليُعلن الطاقم الطبيّ مقتلَ الرجل في المشفى بُعيْد وصوله.
ولم تتضح بعد مدى خطورة إصابة السيّدة، كما لم تضح خلفية الجريمة، أو أي تفاصيل بالجناة الذين ارتكبوها.
ووصلت الشرطة إلى مكان الجريمة، حيث باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وخلفيات الجريمة، وتتبُّع الجُناة.
يذكر أنه منذ بداية شهر رمضان سجلت العديد من جرائم إطلاق النار والشجارات وجرائم الطعن في المجتمع العربي، منها جرائم في طمرة، وباقة الغربية، والناصرة، والرملة، ودالية الكرمل وعرعرة، وعكا، ما يرفع عدد ضحايا جرائم القتل إلى 27 منذ مطلع العام الجاري 2019.
اقرأ/ي أيضًا | باقة الغربية: إصابة خطيرة في جريمة طعن
كانت هذه تفاصيل خبر الرملة: مقتل رجل وإصابة سيّدة بإطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.