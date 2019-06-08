شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يتقدم في شمال حجة ويستعيد مزارع النسيم بين ميدي وحرض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- الجيش اليمني نشر قبل 1 دقيقة - 5:53 مساءً, 8 يونيو 2019 م المناطق - واس فرضت قوات من الجيش اليمني، مسنودة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن سيطرتها على مزارع النسيم الواقعة بين مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وقال مصد عسكري يمني، إن التقدم جاء عقب عملية عسكرية واسعة ومباغتة على مواقع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران سيطرت خلالها على مزارع النسيم وعدد من القرى أهمها قرية القص وجبران وبني عويد والحجاورة.

وبحسب بيان للمركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة فإن ميليشيا الحوثي الارهابية شنت هجومًا مضاداً في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها واندلعت على إثره معارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، فيما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن خمس غارات خلال العملية استهدفت تجمعات وتعزيزات المتمردين الحوثيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يتقدم في شمال حجة ويستعيد مزارع النسيم بين ميدي وحرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.