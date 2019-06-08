شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إحباط عملية لميليشيا الحوثي لتفجير مسجد في شمال صنعاء والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:01 مساءً, 8 يونيو 2019 م المناطق - واس أحبط سكان محليون في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء عملية تفجير لأحد مساجد المنطقة.

وقالت مصادر محلية إن الأهالي في قرية يحيص القوا القبض على ثلاثة من ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة في أحد مساجد القرية.

وبحسب المصادر فإن العبوات كانت معدة لتفجير المسجد أثناء صلاة الجمعة يوم أمس.

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