مصدر: كردستان يقرر إستبدال مكان أداء مراسم اليمين الدستورية لرئيس إلاقليم

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأسباب التي دعت لذلك هو حضور جمع غفير لعدد من الشخصيات السياسية والبعثات الدبلوماسية، وإن قاعة البرلمان لا تتسع لذلك العدد".
وتابع المصدر، أنه "تم توجيه دعوات رسمية لرئيس الوزراء والجمهورية والبرلمان في الحكومة الإتحادية فضلا عن زعماء عدد من الكتل السياسية ومن بينهم العامري والفياض والخنجر والنجيفي لحضور تلك المراسم".
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