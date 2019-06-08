مصدر: كردستان يقرر إستبدال مكان أداء مراسم اليمين الدستورية لرئيس إلاقليم

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الجهات المعنية في إقليم كردستان قررت اليوم إستبدال مكان أداء مراسم اليمين الدستورية لرئيس إقليم كردستان المنتخب"، مبينا ان "البارزاني سيؤدي اليمين يوم الاثنين المقبل في قاعة (سعد عبد الله) بدلا من برلمان إقليم كردستان".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأسباب التي دعت لذلك هو حضور جمع غفير لعدد من الشخصيات السياسية والبعثات الدبلوماسية، وإن قاعة البرلمان لا تتسع لذلك العدد".

وتابع المصدر، أنه "تم توجيه دعوات رسمية لرئيس الوزراء والجمهورية والبرلمان في الحكومة الإتحادية فضلا عن زعماء عدد من الكتل السياسية ومن بينهم العامري والفياض والخنجر والنجيفي لحضور تلك المراسم".

