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شرطة دهوك تعلن العثور على جثة فتاة في ملعب المحافظة

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وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر ١٠ أعوام في ملعب محافظة دهوك".

وأضافت أن "الفتاة كانت قد خرجت من منزلها وفقدت منذ ثلاثة أيام"، مؤكدة أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق في الحادثة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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