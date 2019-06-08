شرطة دهوك تعلن العثور على جثة فتاة في ملعب المحافظة

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر ١٠ أعوام في ملعب محافظة دهوك".

وأضافت أن "الفتاة كانت قد خرجت من منزلها وفقدت منذ ثلاثة أيام"، مؤكدة أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق في الحادثة".

