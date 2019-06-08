فرنسا تحذّر من عودة 'داعش' إلى ليبيا

وقال لو دريان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في الرباط، :"إذا انفلتت الأمور سيؤثر هذا الوضع الأمني على فرنسا، وربما نرى داعش مرة أخرى جنوب ليبيا".

وأضاف أن "هناك مشاكل مرتبطة بتهريب السلاح والبشر والمخدرات… وهذا يؤثر على أمن مصر ودول أخرى، لذلك فموقفنا واضح وثابت بضرورة وقف إطلاق النار دول الدخول في اتجاهات ضبابية".



من جانبه، أوضح بوريطة :"أكدت للودريان أن اتفاق الصخيرات مرحلة مهمة جدا ويجب أن يطبق الاتفاق من قبل فرقاء الأزمة".

وبين أنه "للأسف الوضع على الأرض متدهور، لأن هناك تدخلات خارجية في الشأن الليبي، والوضع معقد للغاية".

ولفت بوريطة إلى أن "المغرب يسعى لضمان استقرار المنطقة واستقرار ليبيا، ولا يمكن أن نجعل من ليبيا أرضية لتسوية النزاعات".