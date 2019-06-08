كلاسيكو العراق يُربك اعمال الصيانة في ملعب الشعب الدولي

الفريقان سيتواجهان في نصف نهائي كأس العراق يوم الثلاثاء المقبل، ولن يستطيع ملعب اخر في العاصمة بغداد، استضافة المواجهة.

وقال مدير الملعب بشير جابر في حديث للسومرية نيوز، إن "ملعب الشعب الدولي، دخل في اعمال الصيانة منذ مطلع الشهر الجاري، تحديداً بعد مباراة الزوراء والطلبة في الدوري الممتاز".



واوضح أن "ادارة الملعب، ارادت استغلال فترة توقف الدوري من اجل اعمال الصيانة، لكننا فوجئنا بمباريات الكأس، فالملعب اقيمت عليه مباراتين امس الجمعة، بين الطلبة ونفط ميسان والزوراء وامانة بغداد".

واضاف ان "اعمال الصاينة جارية على الملعب حتى الان، ونحاول ان يكون الملعب جاهزاً لمباراة الكلاسيكو بالرغم من صعوبة هذا الامر".

من جانبه، اكد مدير دائرة شؤون المحافظات والاقاليم في الوزارة طالب الموسوي أن "وزارة الشباب والرياضة ستعقد اجتماعاً مع ادارة ملعب الشعب، غداً الاحد، للوقوف على جاهزية الملعب وامكانية اقامة المباراة من عدمها".



واوضح ان "الاتفاق مع الاندية كان لاستضافة مباريات الدوري العراقي الممتاز فقط وليس مباريات كأس العراق، بالتالي فإن توقيت مباراة الكلاسيكو اربك اعمال الصيانة في الملعب".

و كان الزوراء قد تخطى امانة بغداد في ربع نهائي الكأس، فيما تمكن القوة الجوية من عبور النفط في الدور الماضي.

