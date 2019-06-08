مكافحة المتفجرات تصدر توجيهات امنية عامة للمواطنين

وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بحسب اوامر مدير المديرية اللواء صباح الشبلي، يتوجب على المواطنين تفتيش العجلة قبل الاستخدام وعدم تركها في غير الاماكن المخصصة لوقوفها".

واضافت المديرية، "على اصحاب الكراجات والمواقف تفتيش العجلات قبل الدخول، كما ندعو اصحاب المحال التجارية الى متابعة العجلات المركونة بجانب محالهم لضمان سلامتهم وسلامة المواطنين".