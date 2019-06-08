وقال المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مناسيب نهر الفرات ارتفعت نتيجة زيادة الاطلاقات من مؤخر سدة الهندية وبتصاريف تقدر 390م3/ثا لغرض تأمين مياه الارواء وليس الفيضان وان هذه المناسيب تعتبر طبيعية".



يذكر أن محافظات عدة شهدت خلال الاشهر القليلة الماضية ارتفاع مناسيب المياه، ما ادى الى دخول المياه الى عدد من المناطق السكنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموارد المائية في كربلاء تعلن ارتفاع مناسيب نهر الفرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.