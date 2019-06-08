اعتقال 'ارهابي' من مواليد 2002 في سامراء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من الشرطة الاتحادية القت القبض على شخص تولد ٢٠٠٢ سكنة الموصل مطلوب وفق المادة ٤/ارهاب من قبل سيطرة مفاجئة للواء ١٣ ضمن قاطع سامراء".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت المعتقل الى مركز امني للتحقيق معه".
يشار الى ان القوات الامنية تعلن بين فترة واخرى عن اعتقال العديد من المطلوبين للقضاء بتهم جنائية و"ارهابية".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت المعتقل الى مركز امني للتحقيق معه".
يشار الى ان القوات الامنية تعلن بين فترة واخرى عن اعتقال العديد من المطلوبين للقضاء بتهم جنائية و"ارهابية".
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