حزب الكسنزاني يصدر بياناً بشأن ما نقلته صحيفة اميركية

وقال التجمع في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عدة قنوات فضائية ووكالات أنباء نقلت عن صحيفة واشنطن بوست أن رئيس تجمع الوحدة العراقية نھرو الكسنزان قد صرح للصحيفة المذكورة أنه حث وشجع الإدارة الأمريكية على تضييق الخناق على الجمھورية الإسلامية وإسقاط النظام السياسي فيھا إضافة إلى إلصاقھا بعض الأكاذيب الملفقة والتخرصات بشخصه بشأن طموحه السياسي الرامي إلى رئاسة جمھورية العراق".وأضاف البيان أن "ما جاء في من معلومات في التحقيق الصحفي ما ھي إلا محض كذب وافتراء ولم تمت إلى الحقيقة بصلة"، مشيراً الى أن "رئيس تجمع الوحدة الوطنية نھرو الكسنزان لم يبعث او يحرر رسائل تحريضية لأية جھة كانت لشن حرب أو ضربات عسكرية الجمھورية الإسلامية الإيرانية".

ولفت بيان التجمع الى ان "ھذه التخرصات والأكاذيب والافتراءات من قبل بعض المؤسسات الإعلامية، ما هي إلا محاولات يائسة وبائسة لزج تجمع الوحدة العراقية ورئيسه نھرو الكسنزان الحسيني بصراعات غايتھا خلط الأوراق وإيجاد ضحايا ووقود لنار ھذا الصراع المحتدم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمھورية الإسلامية الإيرانية"، معتبراً أن "أي عمل عسكري ضد الجمھورية الإسلاميةـ لا سامح ﷲ ــ سيجعل العراق في أتون الأزمة".



وتابع البيان أن "سبب زيارة نھرو الكسنزان الحسيني إلى الولايات 2018 المتحدة الأمريكية في ديسمبر كان لأغراض العلاج والفحوصات الدورية حيث رافقه في تلك الزيارة كل أفراد عائلته ولم يجر أي لقاء سياسي خلال ھذه الزيارة".

وكانت صحيفة واشنطن بوست، نشرت قبل ايام، تقريراً نقله موقع "سبوتنك" الروسي، مفاده، ان الكسنزاني كتب في تموز 2018 رسائل إلى مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو يحثهم على إقامة علاقات أوثق مع أولئك الذين يسعون للإطاحة بالحكومة الإيرانية.