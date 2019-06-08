مقتل وإصابة 6 أشخاص في 3 تفجيرات بالعراق

قالت الشرطة العراقية، إن شخصين قتلا وأصيب 4 آخرون، السبت، إثر 3 تفجيرات إرهابية منفصلة في العراق.

وأضافت، في بيان، أن "قوات الشرطة الاتحادية تعرضت لعمل إرهابي بواسطة عبوة ناسفة في قرية السعدونية بمحافظة كركوك، ما أدى إلى مقتل منتسب وإصابة اثنين آخرين".

وذكرت أن عبوة ناسفة أخرى انفجرت في قرية العصرية بالمحافظة ذاتها ما أدى إلى مقتل عراقي وإصابة ضابط من الشرطة الاتحادية.

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كما أصيب منتسب للشرطة بتفجير عبوة لاصقة كانت مثبتة على باب منزله بناحية البغدادي غرب الرمادي بمحافظة الأنبار، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية" واع".

وفي محافظة ديالي، أعلن قائد الشرطة اللواء فيصل كاظم العبادي، السبت، مقتل انتحاري وإلقاء القبض على 3 إرهابيين آخرين في منطقة الندا.

وقال العبادي في بيان إن "قوة أمنية من استخبارات ومكافحة الإرهاب في شرطة المحافظة وخلال متابعتها الاستخبارية الدقيقة وجمعها للمعلومات وتحليلها تمكنت من قتل انتحاري كان يحاول استهداف مدينة بعقوبة، وألقت القبض على 3 إرهابيين شرق المحافظة".

وأضاف أنه "وخلال العملية الأمنية وأثناء التصادم مع الإرهابيين جرح أحد الضباط وتم نقله للمستشفى وهو الآن يتماثل للشفاء وبصحة جيدة".

وتواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة فلول إرهابيي داعش في مناطق متفرقة من المحافظات العراقية.