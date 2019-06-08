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مقتل امرأة قنصا برصاص ميليشيا الحوثي في تعز

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أحمد غنام 0 تبليغ

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الان تتابع مقتل امرأة قنصا برصاص ميليشيا الحوثي في تعز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

قتلت امرأة وأصيبت أخرى برصاص قناص من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.

وبحسب مصدر محلي فإن قناصًا من ميليشيا الحوثي استهدف المدنيتان أثناء ماكن يعملن في جمع الأعشاب في حي المفتش بمنطقة عصيفرة مما أسفر عن مقتل إحداهن وإصابة أخرى وهي بحالة حرجة.

وقُتل ثمانية مدنيين خلال أيام العيد، برصاص ميليشيا الحوثي خمسة منهم في حي المفتش بمنطقة عصيفرة، بالإضافة إلى طفل في حي صالة ومدنيين اثنين بمديرية المسراخ.

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