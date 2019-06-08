شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يتقدم شمال حجة ويستعيد مزارع بين ميدي وحرض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

فرضت قوات من الجيش اليمني، مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سيطرتها على مزارع النسيم الواقعة بين مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وقال مصد عسكري يمني، إن التقدم جاء عقب عملية عسكرية واسعة ومباغتة على مواقع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران سيطرت خلالها على مزارع النسيم وعدد من القرى أهمها قرية القص وجبران وبني عويد والحجاورة.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، فإن مليشيا الحوثي الارهابية شنت هجوماً مضاداً في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها واندلعت على أثره معارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، فيما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن 5 غارات خلال العملية استهدفت تجمعات وتعزيزات المتمردين الحوثيين.